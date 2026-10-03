Александр Галлямов отреагировал на серебро международного турнира в Грузии

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, отреагировал на серебро, которое пара завоевала на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Фигуристы набрали 206,31 балла по сумме короткой и произвольной программ.

«Удалось выйти на тот задел, на тот уровень, который мы показывали сезон назад, с мощной стороны, с мотивацией. По нынешнему прокату — что был сейчас, что был на прокатах две недели назад, если сравнивать, то даже настроение выходить на лёд, на выступление почему-то поменялось. Я не знаю, как это произошло, но что-то в голове щёлкнуло — и всё вернулось на свои места. Ощущение приближающихся международных стартов? Может быть, да, но в сезоне-2023/2024 и в сезоне-2024/2025 мы тоже выходили в неплохой форме. Рад, что вновь можем подходить с таким настроем к соревнованиям», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.