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Анастасия Мишина/Александр Галлямов возглавили список запасных на Гран-при ISU

Анастасия Мишина/Александр Галлямов возглавили список запасных на Гран-при ISU
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Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов по итогам турнира Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, возглавили список запасных на этапы Гран-при ISU. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Сейчас свободные места на этапах Гран-при ISU есть во Франции и Финляндии. Для участия спортсмены должны получить официальное приглашение.

Сегодня, 3 октября, россияне заняли второе место на «челленджере» в Грузии, набрав 206,31 балла. Победу одержали спортсмены из Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (215,83). Тройку призёров замкнули ещё одни представители России Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (196,63).

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