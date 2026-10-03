Москвина оценила выступление Мишиной и Галлямова на первом международном старте за 4 года

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина оценила выступление своих воспитанников Анастасии Мишиной/Александра Галлямова на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Фигуристы заняли второе место в соревнованиях пар, набрав 206,31 балла в сумме короткой и произвольных программ.

«Могу оценить так же, как и судьи, хорошо. Я осталась довольна на данный момент тем, что они показали, что устроило судейскую коллегию, меня и, наверное, болельщиков», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов приняли участие в международном старте впервые с 2022 года. Фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.