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Москвина оценила выступление Мишиной и Галлямова на первом международном старте за 4 года

Москвина оценила выступление Мишиной и Галлямова на первом международном старте за 4 года
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина оценила выступление своих воспитанников Анастасии Мишиной/Александра Галлямова на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Фигуристы заняли второе место в соревнованиях пар, набрав 206,31 балла в сумме короткой и произвольных программ.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено

«Могу оценить так же, как и судьи, хорошо. Я осталась довольна на данный момент тем, что они показали, что устроило судейскую коллегию, меня и, наверное, болельщиков», — передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов приняли участие в международном старте впервые с 2022 года. Фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.

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