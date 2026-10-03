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Галлямов ответил, как они с Мишиной изменились за четыре года бана на международной арене

Галлямов ответил, как они с Мишиной изменились за четыре года бана на международной арене
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Чемпион мира и Европы, обладатель двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, ответил, как они с партнёршей изменились за четыре года отстранения от международных соревнований.

— Можете ли вы сказать, что стали другими людьми за время с последних международных турниров?
Галлямов: Конечно, всё-таки прошло четыре года, мы сами поменялись как личности, как люди. У каждого свои перемены в жизни, времени прошло немало, мы получили образование, Настя вышла замуж. Мы потихоньку идём вперёд не только в спорте, но и в жизни. Стараемся всё обустроить, — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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