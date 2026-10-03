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Анастасия Мишина: важно было набрать высокий балл, чтобы поехать на международные Гран-при

Анастасия Мишина: важно было набрать высокий балл, чтобы поехать на международные Гран-при
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Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, рассказала, насколько важно было для пары выступить успешно на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, чтобы получить возможность участия в Гран-при ISU. Мишина/Галлямов заняли второе место на турнире в Грузии, набрав 206,31 балла за свои программы.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено

«Для нас было важно набрать высокий балл, чтобы иметь возможность поехать на международные Гран-при. С этой задачей мы справились, теперь ждём каких-то заявлений, отправят нас куда-то или не отправят. Ждём (улыбается)», — передаёт слова Мишиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Благодаря успешному выступлению в Грузии Мишина и Галлямов возглавили список запасных пар для участия в Гран-при ISU — 2026. Сейчас свободные места на этапах Гран-при ISU есть во Франции и в Финляндии. Для участия спортсмены должны получить официальное приглашение.

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