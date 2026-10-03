Немцы Дарья Гримм и Григорий Родин выиграли этап юниорского Гран-при ISU в Любляне

Немецкие танцоры на льду Дарья Гримм и Григорий Родин стали победителями этапа Гран-при ISU среди юниоров в Любляне, Словения. По сумме двух программ они получили от судей 169,40.

Вторыми стали французы Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман с результатом 164,00. Тройку призёров замкнули американцы Анета Вацлавикова и Уильям Лиссауэр (159,05).

Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Любляна, Словения. Танцы на льду. Итоговое положение: