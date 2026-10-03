Немцы Дарья Гримм и Григорий Родин выиграли этап юниорского Гран-при ISU в Любляне
Немецкие танцоры на льду Дарья Гримм и Григорий Родин стали победителями этапа Гран-при ISU среди юниоров в Любляне, Словения. По сумме двух программ они получили от судей 169,40.
Вторыми стали французы Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман с результатом 164,00. Тройку призёров замкнули американцы Анета Вацлавикова и Уильям Лиссауэр (159,05).
Фигурное катание. Гран-при ISU среди юниоров. Любляна, Словения. Танцы на льду. Итоговое положение:
- Дарья Гримм/Григорий Родин (Германия) — 169,40.
- Амбр Перрье-Жьянезини/Самюэль Блан-Клаперман (Франция) — 164,00.
- Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) — 159,05.
- София Безносикова/Макс Лелё (Азербайджан) — 149,01.
- Мелисса Качова/Иван Морозов (Италия) — 140,87.
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