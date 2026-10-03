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«Мы не отвыкли». Москвина поделилась эмоциями от возвращения фигуристов на мировую арену

«Мы не отвыкли». Москвина поделилась эмоциями от возвращения фигуристов на мировую арену
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась эмоциями от возвращения российских фигуристов на международные старты.

«Мы не отвыкли, мы были в этой атмосфере 150 лет, поэтому память жива, воспоминания прекрасные. Никуда не ушло умение спортсменов себя преподносить, разговаривать с прессой, радовать вас», — передаёт слова Тамары Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Летом 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к стартам под своей эгидой. Россияне принимают участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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