«Мы не отвыкли». Москвина поделилась эмоциями от возвращения фигуристов на мировую арену

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина поделилась эмоциями от возвращения российских фигуристов на международные старты.

«Мы не отвыкли, мы были в этой атмосфере 150 лет, поэтому память жива, воспоминания прекрасные. Никуда не ушло умение спортсменов себя преподносить, разговаривать с прессой, радовать вас», — передаёт слова Тамары Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Летом 2026 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских фигуристов к стартам под своей эгидой. Россияне принимают участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.