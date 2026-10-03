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«Были и плюсы». Чикмарёва и Янченков поделились впечатлениями от турнира в Батуми

«Были и плюсы». Чикмарёва и Янченков поделились впечатлениями от турнира в Батуми
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Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков поделились впечатлениями от выступления на турнире Trialeti Trophy в Батуми. По сумме двух программ спортсмены набрали 196,63 балла и заняли третье место.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено

Янченков: На душе небольшое расстройство, прокат оказался неудачным, сейчас сделаем небольшую передышку и будем готовиться к российским этапам.

Чикмарёва: Несмотря на плохой прокат, были в этих соревнованиях и плюсы. Была заметна наша работа, мы улучшили выбросы с контрольных прокатов. Хочется сказать спасибо тренерам, Матвею и ребятам, которые меня поддерживают. Несмотря на тот прокат, который у меня получился, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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