Фигуристы Мухортова и Евгеньев выступят на этапах Гран-при России в Казани и Омске

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, сообщили, что планируют принять участие в этапах Гран-при России в Казани и Омске. Ранее фигуристы заняли четвёртое место на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, набрав 185,06 балла по сумме двух программ.

Евгеньев: Этапы Гран-при России у нас — Казань и Омск, а на международном уровне — пока не знаем, мы хотели бы ещё куда-нибудь съездить.

Мухортова: Будем рассматривать различные варианты, какие города мы хотим посетить, какие достопримечательности посмотреть, от этого будем отталкиваться, — передаёт слова Мухортовой и Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.