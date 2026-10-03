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Фигуристы Мухортова и Евгеньев выступят на этапах Гран-при России в Казани и Омске

Фигуристы Мухортова и Евгеньев выступят на этапах Гран-при России в Казани и Омске
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Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, сообщили, что планируют принять участие в этапах Гран-при России в Казани и Омске. Ранее фигуристы заняли четвёртое место на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, набрав 185,06 балла по сумме двух программ.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено

Евгеньев: Этапы Гран-при России у нас — Казань и Омск, а на международном уровне — пока не знаем, мы хотели бы ещё куда-нибудь съездить.

Мухортова: Будем рассматривать различные варианты, какие города мы хотим посетить, какие достопримечательности посмотреть, от этого будем отталкиваться, — передаёт слова Мухортовой и Евгеньева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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