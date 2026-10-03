Москвина ответила на критику в сторону Мишиной и Галлямова за старые программы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина отреагировала на критику в сторону фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова за старые программы.

«Мне сложно сейчас вам рассказать все перипетии их судьбы. Мы живём в предлагаемых обстоятельствах. Так сложилась ситуация, что сведения о том, что ребятам присвоен нейтральный статус, что они могут поехать в Японию на соревнования, — всё это нас вынудило срочно перестроиться на подготовку программ, которые они могли бы достойно показать в самом начале сентября. Этим был вызван возврат прежних программ, которые мы актуализировали, перестроили. Есть пословица – блажен, кто верует, мы верим, что в том сезоне найдём возможность для того, чтобы сначала выучить новые программы.

Думаю, вы как представители прессы положительно оцените то, что Александр у нас окончил университет, что Анастасия вышла замуж и прекрасно провела с мужем медовый месяц – и вдруг грянула эта неожиданная радость, что российских фигуристов допустили до соревнований. Срочно надо было соображать, как быстренько подготовить программы к Японии. К сожалению, сами сведения о присвоении статуса пришли так поздно, что их было не оформить запасными, как это было предварительно организовано. Если у вас какая-то статья не готова, потому что вам позвонили поздно вечером, а утром надо сдавать статью в печать, как вы поступите? Они успешно актуализировали программы, вставили новые требования правил от Международного союза конькобежцев. Я думаю, что на соревнованиях судьи оценивают то, что народ катает, а не новизну программ. Новизна – это один из факторов, но в правилах за это нет определённой оценки», – передаёт слова Москвиной корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.