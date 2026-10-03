«Нам нужна армянская свадьба». Метёлкина и Берулава — о костюмах к новой ПП

Грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метёлкина, выступающие в парном катании, высказались о своих костюмах, в которых они выступают в произвольной программе в сезоне-2026/2027.

Берулава: Произвольная программа – это Египет в чуть-чуть современном стиле.

Метёлкина: Лука у нас – фараон тире мумия.

Берулава: Настюха – змея (улыбается).

Метёлкина: Я не прямо именно змея, я египетская принцесса. У нас образы фараонов. Костюмы шили в Москве у Ольги [Рябенко], нам ещё не успели их доделать. И к произвольной, и к короткой программе будем доделывать костюмы, страз пока мало. Запросы пошли – нам нужна армянская свадьба (смеётся), – передаёт слова Метёлкиной и Берулавы корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.