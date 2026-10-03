Вице-чемпионы ОИ Метёлкина и Берулава отреагировали на сбой музыки в прокате в Батуми

Серебряные призёры Олимпийских игр грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава отреагировали на сбой музыки во время произвольной программы на «челленджере» в Батуми, Грузия. В середине проката вместо музыки внезапно появились звуки белого шума. Несмотря на это, пара продолжила выступление, а музыка вернулась.

Берулава: Чувствуем облегчение. Мы хорошо подготовились к этому старту, он проводится дома, надо было не упасть лицом в грязь и продемонстрировать хороший результат. Получилась неполадка с музыкой, если честно, меня чуть не выбило перед подъёмом, я всегда в этот момент сконцентрирован. Я очень рад, что всё получилось, будем работать дальше, чтобы в серии Гран-при всё было без всяких неполадочек.

Метёлкина: Меня тоже немножко сбило. Под конец у нас музыка идёт заряжающая, даже когда мы устаём, нам легче катать из-за темпа. А тут Лука поднял в поддержку, начинается этот шум, не заряжающий совсем (смеётся). Я благодарна Луке, что он вытащил все поддержки, он огромный молодец сегодня.

Берулава: Очень хорошо, что это случилось на нас, если бы на ком-то другом, сказали бы, что специально (улыбается). Я вчера очень много гневных комментариев в свой адрес услышал. Все забыли, сколько мы набирали на том же мире, паре свойственно расти с каждым годом, – передаёт слова Метёлкиной и Берулавы корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.