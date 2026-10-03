«Хотел победить, чтобы наш народ гордился». Фигурист Берулава — о золоте Trialeti Trophy

Серебряный призёр Олимпийских игр грузинский фигурист Лука Берулава, выступающий в паре с Анастасией Метёлкиной, высказался о золоте на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. По сумме двух программ спортсмены получили 215,83 балла.

«Это больше разминочный старт. Он очень ответственный для страны, я очень хотел здесь победить, чтобы наш народ гордился. Это хороший тренировочный старт для больших соревнований», – передаёт слова Берулавы корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Вторыми стали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 206,31 балла. Тройку сильнейших замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (196,63).