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«Хотел победить, чтобы наш народ гордился». Фигурист Берулава — о золоте Trialeti Trophy

«Хотел победить, чтобы наш народ гордился». Фигурист Берулава — о золоте Trialeti Trophy
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Серебряный призёр Олимпийских игр грузинский фигурист Лука Берулава, выступающий в паре с Анастасией Метёлкиной, высказался о золоте на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. По сумме двух программ спортсмены получили 215,83 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено

«Это больше разминочный старт. Он очень ответственный для страны, я очень хотел здесь победить, чтобы наш народ гордился. Это хороший тренировочный старт для больших соревнований», – передаёт слова Берулавы корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Вторыми стали россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 206,31 балла. Тройку сильнейших замкнули Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (196,63).

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