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Мишина/Галлямов набрали лучшие баллы среди российских пар на международном уровне в сезоне

Мишина/Галлямов набрали лучшие баллы среди российских пар на международном уровне в сезоне
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Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов набрали лучшие баллы из наших пар на международных турнирах в этом сезоне. На «челленджере» в Батуми, Грузия, по сумме двух программ они получили от судей 206,31 балла.

Мишина и Галлямов обошли Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые на турнире Kinoshita Group в Токио, Япония, набрали 203,66 балла.

На турнире Trialeti Trophy победу одержали спортсмены из Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (215,83). Тройку призёров замкнули ещё одни представители России, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (196,63).

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