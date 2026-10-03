Вице-чемпионы ОИ оценили конкуренцию в парном катании после возвращения россиян

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2026 грузинские фигуристы Лука Берулава и Анастасия Метёлкина, выступающие в парном катании, высказались об уровне конкуренции после возвращения россиян на международную арену.

Берулава: Здесь не хватает буквально трёх-четырёх пар, и у нас чемпионат мира бы получился. Да, конечно, я очень рад, что все сильнейшие представители нашего вида собрались, мы можем разделять соревновательный лёд все вместе.

Метёлкина: Будет борьба (улыбается).

Берулава: Да, будет борьба, это интересно. Надо будет работать на максимум.

Метёлкина: Сейчас много пар ушло, итальянцы ушли, японцы. На протяжении того олимпийского цикла постоянно была борьба, сейчас ребята ушли, остальные ребята пришли, поэтому борьба продолжается, — передаёт слова Метёлкиной и Берулавы корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.