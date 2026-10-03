Мишина и Галлямов получили худшие баллы на международной арене с сезона-2019/2020

Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали худший результат на международных турнирах с сезона-2019/2020. На турнире Trialeti Trophy в Грузии они получили 206,31 балла. Дуэт откатал произвольную программу без грубых ошибок.

В феврале 2020 года Мишина и Галлямов на турнире Bavarian Open по сумме двух программ набрали 202,23 балла.

На турнире Trialeti Trophy победу одержали спортсмены из Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (215,83). Тройку призёров замкнули ещё одни представители России, Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (196,63).