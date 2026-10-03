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Лев Лазарев с большим отрывом выиграл чемпионат Москвы. Это его первый взрослый старт

Лев Лазарев с большим отрывом выиграл чемпионат Москвы. Это его первый взрослый старт
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Победитель двух этапов Гран-при ISU, чемпион России среди юниоров фигурист Лев Лазарев стал победителем чемпионата Москвы, этот старт стал первым в его карьере турниром на взрослом уровне. За два выступления спортсмен получил от судей 284,52 балла.

Второе место занял Иван Конихин с результатом 254,20 балла. Тройку призёров замкнул Даниил Самсонов – он набрал 252,85.

Лазарев в текущем сезоне дебютировал на международной арене на юниорском уровне. Он выиграл оба этапа Гран-при ISU, в которых участвовал, и отобрался в финал. Ранее фигурист заявлял, что на внутрироссийских стартах планирует соревноваться со взрослыми.

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