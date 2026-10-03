Аделия Петросян чисто откатала произвольную программу на Trialeti Trophy в Грузии

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян выступила с произвольной программой на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В прокате она исполнила сольные лутц и сальхов, каскад из тройного риттбергера и двойного тулупа, секвенцию из тройного флипа и двух двойных акселей, сольные тройные флип и риттбергер. За выступление она получила от судей 204,16 балла и заняла промежуточное первое место.

Из россиянок после Петросян также выступит Анна Фролова, после короткой программы она занимает второе место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.