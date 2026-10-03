Фото: реакция Аделии Петросян на оценки на турнире Trialeti Trophy в Батуми

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян выступила с произвольной программой на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. За выступление она получила от судей 204,16 балла и заняла промежуточное первое место.

Реакция Аделии на оценки

Фото: Скриншот из трансляции

Для Аделии Петросян этот турнир стал первым в нынешнем сезоне-2026/2027. На Олимпиаде 2026 года в Милане фигуристка стала единственной представительницей России в женском одиночном катании и заняла шестое место.

Из россиянок после Петросян также выступит Анна Фролова, после короткой программы она занимает второе место. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию соревнований.