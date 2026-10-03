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Аделия Петросян заняла первое место в списке запасных на этапы Гран-при ISU

Аделия Петросян заняла первое место в списке запасных на этапы Гран-при ISU
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян заняла первое место в списке запасных на этапы Гран-при ISU после выступления на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В сумме за две программы она получила от судей 204,16 балла. Это позволит ей стать лидером списка.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

Для Аделии Петросян этот турнир стал первым в нынешнем сезоне-2026/2027. На Олимпиаде 2026 года в Милане фигуристка стала единственной представительницей России в женском одиночном катании и заняла шестое место. Летом фигуристка покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко.

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