Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян заняла первое место в списке запасных на этапы Гран-при ISU после выступления на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В сумме за две программы она получила от судей 204,16 балла. Это позволит ей стать лидером списка.

Для Аделии Петросян этот турнир стал первым в нынешнем сезоне-2026/2027. На Олимпиаде 2026 года в Милане фигуристка стала единственной представительницей России в женском одиночном катании и заняла шестое место. Летом фигуристка покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Её новым наставником стала Инна Гончаренко.