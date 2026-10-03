Анна Фролова с ошибками исполнила ПП на «челленджере» в Батуми

Российская фигуристка Анна Фролова выступила с произвольной программой на турнире серии «челленджер» в Батуми, Грузия. В прокате она исполнила тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, приземлила тройной флип со степ-аутом, сделала «бабочку» ещё на одном флипе, исполнила секвенцию из тройного лутца и двух двойных двойных акселей, выполнила тройной сальхов. Она получила от судей 203,21 балла и заняла промежуточное второе место.

Лидером соревнований на данный момент является Аделия Петросян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира. Россияне выступают в Батуми в нейтральном статусе.