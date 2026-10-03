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Анна Фролова с ошибками исполнила ПП на «челленджере» в Батуми

Анна Фролова с ошибками исполнила ПП на «челленджере» в Батуми
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Российская фигуристка Анна Фролова выступила с произвольной программой на турнире серии «челленджер» в Батуми, Грузия. В прокате она исполнила тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и тройного тулупа, приземлила тройной флип со степ-аутом, сделала «бабочку» ещё на одном флипе, исполнила секвенцию из тройного лутца и двух двойных двойных акселей, выполнила тройной сальхов. Она получила от судей 203,21 балла и заняла промежуточное второе место.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

Лидером соревнований на данный момент является Аделия Петросян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира. Россияне выступают в Батуми в нейтральном статусе.

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