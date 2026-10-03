15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян завоевала серебро на «челленджере» в Батуми, Фролова — третья. Петрыкина победила

Петросян завоевала серебро на «челленджере» в Батуми, Фролова — третья. Петрыкина победила
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян завоевала серебряную медаль на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. За два проката она получила от судей 204,16 балла. Этот турнир стал для фигуристки дебютным с новым тренером Инной Гончаренко.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

Победительницей турнира стала двукратная чемпионка Европы из Эстонии Нина Петрыкина с результатом 205,94 балла. Тройку призёров замкнула ещё одна россиянка, Анна Фролова, — она набрала за два проката 203,21 балла.

Фигурное катание. Турнир Trialeti Trophy — 2026, Батуми. Одиночное катание, женщины. Итого