Петросян завоевала серебро на «челленджере» в Батуми, Фролова — третья. Петрыкина победила

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян завоевала серебряную медаль на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. За два проката она получила от судей 204,16 балла. Этот турнир стал для фигуристки дебютным с новым тренером Инной Гончаренко.

Победительницей турнира стала двукратная чемпионка Европы из Эстонии Нина Петрыкина с результатом 205,94 балла. Тройку призёров замкнула ещё одна россиянка, Анна Фролова, — она набрала за два проката 203,21 балла.

Фигурное катание. Турнир Trialeti Trophy — 2026, Батуми. Одиночное катание, женщины. Итого