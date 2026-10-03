Петросян назвала волшебством свой чистый прокат на международном турнире в Грузии
Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян прокомментировала своё выступление на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В сумме за две программы она получила от судей 204,16 балла и заняла второе место.
– Что сейчас чувствуете?
– В данный момент испытываю радость, облегчение и забитые ноги. Целиком сейчас проехала третий раз, первый раз чисто.
– Изначально думали, ехать или не ехать, были ли мысли, что будет пьедестал?
– Ехала прежде всего за тем, чтобы попробовать показать свои программы на международной арене. Всё получилось достаточно неплохо (улыбается).
– Можно ли сказать, что ты спортсменка плюс-старт?
– Мне кажется, так нельзя, потому что обычно я всегда