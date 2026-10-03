15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Петросян назвала волшебством свой чистый прокат на международном турнире в Грузии

Петросян назвала волшебством свой чистый прокат на международном турнире в Грузии
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян прокомментировала своё выступление на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В сумме за две программы она получила от судей 204,16 балла и заняла второе место.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

– Что сейчас чувствуете?
– В данный момент испытываю радость, облегчение и забитые ноги. Целиком сейчас проехала третий раз, первый раз чисто.

– Изначально думали, ехать или не ехать, были ли мысли, что будет пьедестал?
– Ехала прежде всего за тем, чтобы попробовать показать свои программы на международной арене. Всё получилось достаточно неплохо (улыбается).

– Можно ли сказать, что ты спортсменка плюс-старт?
– Мне кажется, так нельзя, потому что обычно я всегда