Петросян назвала волшебством свой чистый прокат на международном турнире в Грузии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян прокомментировала своё выступление на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В сумме за две программы она получила от судей 204,16 балла и заняла второе место.

– Что сейчас чувствуете?

– В данный момент испытываю радость, облегчение и забитые ноги. Целиком сейчас проехала третий раз, первый раз чисто.

– Изначально думали, ехать или не ехать, были ли мысли, что будет пьедестал?

– Ехала прежде всего за тем, чтобы попробовать показать свои программы на международной арене. Всё получилось достаточно неплохо (улыбается).

– Можно ли сказать, что ты спортсменка плюс-старт?

– Мне кажется, так нельзя, потому что обычно я всегда