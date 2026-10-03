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Петросян — об изменениях в себе: может быть, я сейчас проще реагирую на неудачи

Петросян — об изменениях в себе: может быть, я сейчас проще реагирую на неудачи
Комментарии

Российская фигуристка Аделия Петросян рассказала, что помогло ей хорошо выступить на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В сумме за две программы она получила от судей 204,16 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

«Уверена, что тут сработала собранность. Ещё многие люди, с которыми я знакома, меня поддерживали. Сейчас мне будут говорить: «Я же говорил!» (Смеётся.) Много работы было проведено, чтобы выйти и показать что-то, что было наработано. Я хотела показать то, что сделала в Москве.

Я не чувствую, что груз ответственности меньше. Сейчас надо набирать и набирать, доказывать и самой себе, и окружающим. Не могу сказать, что я по-другому выхожу на выступления,