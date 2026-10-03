Аделия Петросян показала лучший результат в ПП на турнире Trialeti Trophy в Грузии

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян показала лучший результат в произвольной программе на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. За чистый прокат она получила от судей 135,74 балла, обойдя победительницу соревнований эстонку Нину Петрыкину (131,25).

По сумме баллов за две программы Петросян заняла второе место – её результат составил 204,16 балла. Петрыкина набрала 205,94 балла.

Турнир в Грузии стал для российской фигуристки дебютным с новым тренером Инной Гончаренко. После этого результата Аделия возглавляет список запасных спортсменок на этапы Гран-при ISU.