Петросян отреагировала на серебро международного турнира в Батуми

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петрсоян прокомментировала серебро на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В сумме за две программы она получила от судей 204,16 балла.

«Конечно, я рада, что у меня есть медаль, кто был бы не рад? Сейчас хочется больше, наверное, поработать над своими ошибками, их очень много, много недочётов. Буду потихоньку их исправлять.

Мне ещё пока тяжело доезжать, дорожка на второй уровень. Может быть, сейчас получился прокат лучше в плане эмоций, но лёгкости мне пока не хватает. Про уверенность вообще молчу (улыбается)», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.