Погорилая высказалась о серебре Аделии Петросян на международном турнире в Батуми

Бронзовый призёр чемпионата мира Анна Погорилая высказалась о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В сумме за две программы она получила от судей 204,16 балла и заняла второе место.

«К сожалению, мне ещё не удалось посмотреть выступление Аделии. В любом случае очень рада, что она набирает форму. Я смотрела прокаты, и по ним было видно, что на Аделию всё наваливается: и работа с новым штабом, и соревновательный опыт, и ожидания. Она уже большая молодец, потому что в принципе сейчас катается», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.