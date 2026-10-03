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Погорилая высказалась о серебре Аделии Петросян на международном турнире в Батуми

Погорилая высказалась о серебре Аделии Петросян на международном турнире в Батуми
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Бронзовый призёр чемпионата мира Анна Погорилая высказалась о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В сумме за две программы она получила от судей 204,16 балла и заняла второе место.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

«К сожалению, мне ещё не удалось посмотреть выступление Аделии. В любом случае очень рада, что она набирает форму. Я смотрела прокаты, и по ним было видно, что на Аделию всё наваливается: и работа с новым штабом, и соревновательный опыт, и ожидания. Она уже большая молодец, потому что в принципе сейчас катается», — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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