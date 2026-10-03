Тренер Петросян отреагировала на серебро Аделии в Батуми

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на серебро своей подопечной Аделии Петросян на турнире Trialeti Trophy в Батуми.

«Конечно, чувствую удовлетворение, потому что Адель проявила свои бойцовские качества, волю к победе. Это самое главное, что может быть у спортсмена. Казалось бы, в не очень благоприятных своих каких-то личных обстоятельствах ты себя перебарываешь. На сегодняшний день для меня это самое главное. То есть не место, а само выступление, сам процесс, как он был ею пройден. Безусловно, довольна. Были другие внутренние задачи, но любой спортсмен и тренер, конечно, надеется на подиум, иначе нет смысла во всём этом», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.