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Тренер Петросян отреагировала на серебро Аделии в Батуми

Тренер Петросян отреагировала на серебро Аделии в Батуми
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Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко отреагировала на серебро своей подопечной Аделии Петросян на турнире Trialeti Trophy в Батуми.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

«Конечно, чувствую удовлетворение, потому что Адель проявила свои бойцовские качества, волю к победе. Это самое главное, что может быть у спортсмена. Казалось бы, в не очень благоприятных своих каких-то личных обстоятельствах ты себя перебарываешь. На сегодняшний день для меня это самое главное. То есть не место, а само выступление, сам процесс, как он был ею пройден. Безусловно, довольна. Были другие внутренние задачи, но любой спортсмен и тренер, конечно, надеется на подиум, иначе нет смысла во всём этом», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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