Гончаренко раскрыла, когда было принято решение о постоянном сотрудничестве с Петросян

Российский тренер Инна Гончаренко рассказала, когда её сотрудничество с трёхкратной чемпионкой России Аделией Петросян стало постоянным.

«Сотрудничество стало постоянным, когда мы поняли, что у нас есть контакт, что нам друг с другом комфортно и мы можем работать и выстраивать процесс», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Ранее Петросян заняла второе место место на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В сумме за две программы она получила от судей 204,16 балла.

Летом Аделия покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.