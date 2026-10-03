15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Гончаренко раскрыла, когда было принято решение о постоянном сотрудничестве с Петросян

Гончаренко раскрыла, когда было принято решение о постоянном сотрудничестве с Петросян
Комментарии

Российский тренер Инна Гончаренко рассказала, когда её сотрудничество с трёхкратной чемпионкой России Аделией Петросян стало постоянным.

«Сотрудничество стало постоянным, когда мы поняли, что у нас есть контакт, что нам друг с другом комфортно и мы можем работать и выстраивать процесс», — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Ранее Петросян заняла второе место место на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В сумме за две программы она получила от судей 204,16 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

Летом Аделия покинула группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Материалы по теме