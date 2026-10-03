«Взаимопонимания мы достигли». Петросян высказалась о работе с тренером Гончаренко

Серебряный призёр турнира Trialeti Trophy — 2026 российская фигуристка Аделия Петросян рассказала о работе с новым тренером Инной Гончаренко.

– Как сейчас обстоят дела со здоровьем?

– Есть много моментов, которые нужно решить, но в целом… Надо дождаться конца сезона всё-таки, пожалуй.

– Как проходит сейчас работа с Инной Германовной Гончаренко?

– Думаю, взаимопонимания мы достигли. Работа достаточно слаженная. Наверное, не совсем у нас выстроен процесс накатки программ, я очень много пытаюсь брать музыку отдельно, по кускам, а нужно делать акцент на целиковые прокаты. Теперь я знаю, что я так умею делать, можно над этим работать. Хорошо, что здесь случился этот прокат, я буду знать, что откладывать уже нельзя. До чемпионата России вопрос с тренировочной базой точно решён, наверное, – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.