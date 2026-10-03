Фролова — о бронзе в Батуми: сегодня в унитаз спустила то, ради чего три года пахала

Российская фигуристка Анна Фролова высказалась о выступлении на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В сумме за две программы она получила от судей 203,21 балла и заняла третье место.

«Откровенно говоря, сегодня в унитаз спустила то, ради чего, возможно, я три года пахала. Очень обидно и стыдно, что подвела людей, которые со мной работали, в меня верили, и что саму себя подвела тоже. Все привыкли, что я катаюсь чисто. Я надеялась, что этот турнир будет не исключением. Были какие-то моральные моменты, которые давили, но обычно я с ними справляюсь. Значит, так должно было быть и я стану ещё сильнее. Или закончу (смеётся). Никаких глобальных причин для этого провала не было. Я слегка приболела. Но если я и с температурой 40 выступала, то не думаю, что чуть-чуть болезненное состояние должно так сказываться. Тем более всё на разминке и на тренировке я сделала. Никаких поводов сомневаться в себе не было.

Наверное, сейчас надо быть благодарной, что я осталась на пьедестале. Возможно, пройдёт время и я буду этому радоваться. Два международных старта и две медали? А мог быть ещё и этап Гран-при», – передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.