Аделия Петросян объяснила смену костюма к программе «Игра престолов»

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян объяснила, почему изменила нижнюю часть костюма к произвольной программе по мотивам сериала «Игра престолов». Сегодня, 3 октября, россиянка завоевала серебро на турнире Trialeti Trophy в Батуми.

«И я, и Светлана Гачинская решили, что верх очень увесистый, объёмный. Мы хотели низ сузить. На контрольных прокатах нам показалось, что низ был широковат. Мне нравится (улыбается)», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Этот турнир стал для фигуристки дебютным с новым тренером Инной Гончаренко.