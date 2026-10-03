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Аделия Петросян объяснила смену костюма к программе «Игра престолов»

Аделия Петросян объяснила смену костюма к программе «Игра престолов»
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Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр в Милане фигуристка Аделия Петросян объяснила, почему изменила нижнюю часть костюма к произвольной программе по мотивам сериала «Игра престолов». Сегодня, 3 октября, россиянка завоевала серебро на турнире Trialeti Trophy в Батуми.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

«И я, и Светлана Гачинская решили, что верх очень увесистый, объёмный. Мы хотели низ сузить. На контрольных прокатах нам показалось, что низ был широковат. Мне нравится (улыбается)», – передаёт слова Петросян корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Этот турнир стал для фигуристки дебютным с новым тренером Инной Гончаренко.

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