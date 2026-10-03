Сегодня, 3 октября, в Батуми, Грузия, завершился турнир Trialeti Trophy — 2026 с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня были разыграны медали среди спортивных пар и женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов за субботу.

Фигурное катание. Турнир Trialeti Trophy — 2026, Батуми. Результаты соревнований 3 октября

Спортивные пары, итоговые результаты:

1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 215,83 балла.

2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 206,31.

3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Россия) – 196,63.

4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) – 185,06.

Женщины, итоговые результаты:

1. Нина Петрыкина (Эстония) – 205,94.

2. Аделия Петросян (Россия) – 204,16.

3. Анна Фролова (Россия) – 203,21.