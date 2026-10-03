Российские фигуристы завоевали все серебряные медали турнира Trialeti Trophy в Батуми

Российские фигуристы завоевали серебряные медали в каждом из четырёх видов на турнире Trialeti Trophy – 2026 в Батуми, Грузия, который прошёл с 1 по 3 октября.

Трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян стала второй в женском одиночном катании с результатом 204,16 балла.

Чемпионы мира и Европы, бронзовые призёры Олимпийских игр – 2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали серебро среди спортивных пар, набрав 206,31.

Николай Угожаев занял второе место в мужском одиночном катании (236,41).

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, получили за два проката от судей 178,53 балла и также завоевали серебряные медали.