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Российские фигуристы завоевали все серебряные медали турнира Trialeti Trophy в Батуми

Российские фигуристы завоевали все серебряные медали турнира Trialeti Trophy в Батуми
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Российские фигуристы завоевали серебряные медали в каждом из четырёх видов на турнире Trialeti Trophy – 2026 в Батуми, Грузия, который прошёл с 1 по 3 октября.

Трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян стала второй в женском одиночном катании с результатом 204,16 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

Чемпионы мира и Европы, бронзовые призёры Олимпийских игр – 2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали серебро среди спортивных пар, набрав 206,31.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено

Николай Угожаев занял второе место в мужском одиночном катании (236,41).

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Мужчины. Произвольная программа
02 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
262.65
2
Николай Угожаев
Россия
236.41
3
Михаил Селевко
Эстония
227.74

Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, получили за два проката от судей 178,53 балла и также завоевали серебряные медали.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Танцы на льду. Произвольный танец
02 октября 2026, пятница. 15:15