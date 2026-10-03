«Наши делают одно и то же, надо развиваться». Глейхенгауз — о турнире пар в Грузии

Заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз высказался о парном турнире на «челленджере» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия.

Золото выиграла грузинская пара Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место. Бронза у Екатерины Чикмарёвой и Матвея Янченкова.

«Короткую программу Метёлкина/Берулава катали на открытой тренировке [группы Этери Тутберидзе], здесь это просто было ещё лучше. В короткой программе, мне кажется, не должно было возникнуть вопросов, почему они первые с отрывом. Потому что постановка сильнее, интереснее, двигаются и катаются они лучше остальных пар, которые участвовали.

И здесь нам просто уже надо принять такую вещь, что, пока наши пары четыре года катались у нас в стране, и некоторые из них делали одно и то же из года в год, и сейчас делают одно и то же, в этот момент фигурное катание всё-таки менялось и двигалось вперёд.

Не в плане элементов, а во второй оценке. Поэтому это отличный пример, чтобы понять, что недостаточно уже делать чисто элементы – то, как их они делали. Надо развиваться. А этого не хватает.

Это я и Саше [Бойковой] с Димой [Козловским] всё время говорил, и здесь могу сказать, что ребятам тоже нужно… Например, Чикмарёва/Янченков в короткой программе обыграли Мишину и Галлямова. И это было тоже для меня объективно, потому что, чисто катая, это было лучше. В произвольной они допустили «бабочки» и ошибки — и, конечно же, ниче