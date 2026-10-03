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Австралийская фигуристка Хана Бат выиграла шестой этап юниорской серии Гран-при ISU

Австралийская фигуристка Хана Бат выиграла шестой этап юниорской серии Гран-при ISU
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Австралийская фигуристка Хана Бат стала победительницей шестого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Любляне, Словения. В сумме за две программы спортсменка получила 198,86 балла.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 6, Любляна, Словения
Девушки. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:10 МСК
Окончено
1
Хана Бат
Австралия
198.86
2
Лю Юйсюань
Китай
188.04
3
Леандра Цимпукакис
Швейцария
176.19

Второе место заняла китаянка Лю Юйсюань с результатом 188,04 балла. Тройку призёров замкнула представительница Швейцарии Леандра Цимпукакис (176,19).

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при ISU среди юниоров. Любляна. Девушки. Итоговые результаты

1. Хана Бат (Австралия) — 198,86.
2. Лю Юйсюань (Китай) — 188,04.
3. Леандра Цимпукакис (Швейцария) — 176,19.

Напомним, ранее российские юниоры София Дзепка, Лев Лазарев (оба — одиночное катание), Мария Фефелова/Артём Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева/Егор Карнаухов (парное катание) отобрались в финал Гран-при ISU.

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