Австралийская фигуристка Хана Бат выиграла шестой этап юниорской серии Гран-при ISU

Австралийская фигуристка Хана Бат стала победительницей шестого этапа юниорской серии Гран-при ISU в Любляне, Словения. В сумме за две программы спортсменка получила 198,86 балла.

Второе место заняла китаянка Лю Юйсюань с результатом 188,04 балла. Тройку призёров замкнула представительница Швейцарии Леандра Цимпукакис (176,19).

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при ISU среди юниоров. Любляна. Девушки. Итоговые результаты

1. Хана Бат (Австралия) — 198,86.

2. Лю Юйсюань (Китай) — 188,04.

3. Леандра Цимпукакис (Швейцария) — 176,19.

Напомним, ранее российские юниоры София Дзепка, Лев Лазарев (оба — одиночное катание), Мария Фефелова/Артём Валов (танцы на льду) и Полина Шешелева/Егор Карнаухов (парное катание) отобрались в финал Гран-при ISU.