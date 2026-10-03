Trialeti Trophy — 2026, Батуми: итоги «челленджера» с участием российских фигуристов

Сегодня, 3 октября, в Батуми, Грузия, завершился турнир Trialeti Trophy — 2026 с участием российских фигуристов. Медали были разыграны во всех четырёх видах. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами турнира в Грузии.
Фигурное катание. Турнир Trialeti Trophy — 2026, Батуми. Результаты соревнований
Спортивные пары, итоговые результаты:
1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 215,83 балла.
2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 206,31.
3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Россия) – 196,63.
4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) – 185,06.
Женщины, итоговые результаты:
1. Нина Петрыкина (Эстония) – 205,94.
2. Аделия Петросян (Россия) – 204,16.
3. Анна Фролова (Россия) – 203,21.
Танцы на льду, итоговые результаты:
1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 208,67 балла.
2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) – 178,53.
3. Мария Игнатьева/Даниил Семко (Венгрия) – 165,72.
…
6. Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Россия) – 162,69.
…
13. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Россия) – 145,78.
Мужчины, итоговые результаты:
1. Ника Эгадзе (Грузия) – 262,65 балла.
2. Николай Угожаев (Россия) – 236,41.
3. Михаил Селевко (Эстония) – 227,74.
4. Матвей Ветлугин (Россия) – 219,94.