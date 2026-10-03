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Видео: Камила Валиева и Марк Кондратюк готовятся к шоу Донована Каррильо в Мексике

Видео: Камила Валиева и Марк Кондратюк готовятся к шоу Донована Каррильо в Мексике
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Российские фигуристы Камила Валиева и Марк Кондратюк прибыли в Мексику, где примут участие в шоу фигуриста Донована Каррильо. Видео «Чемпионату» эксклюзивно предоставили организаторы мероприятия.

Ранее ISU присвоил нейтральный статус Марку Кондратюку и Камиле Валиевой, однако в сентябре статус отозвали из-за несоответствия спортсменов требованиям для участия в соревнованиях. Каррильо позднее заявлял, что пригласил фигуристов в своё шоу с целью дать фигуристам возможность выступить перед зарубежной публикой. Мероприятие состоится в Мехико 3 и 4 октября.

В сентябре Валиева и Кондратюк выступили на контрольных прокатах в Москве.

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