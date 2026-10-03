«Сейчас больше всё-таки переживаний». Петросян — об участии в «челленджере» в Грузии

Трёхкратная чемпионка России, серебряный призёр турнира Trialeti Trophy — 2026 фигуристка Аделия Петросян рассказала об ощущениях от участия в соревнованиях в Грузии. Интервью было снято в выходной между короткой и произвольной программами.

– Мне всё нравится. В принципе, всё, что было пять лет назад, – так же я гуляю, выступаю, настраиваюсь. Ничего не поменялось. Ощущаешь все эти эмоции более ярко, чем тогда. Наверное, потому что я сейчас постарше, больше мыслей в голове, просто больше думаю, наверное, о том, как выступлю, поэтому немного по-другому настрой происходит. Раньше просто выходила и делала. Сейчас больше всё-таки и переживаний внутренних и так далее. Мне нравится, когда я не переживаю. Но в то же время заметила, что если сильно нервничаю, всё равно лучше выступаю, чем когда вообще не переживаю.

– Здесь перед короткой программой как было?

– Очень сильно переживала. Прокат не был хорошим (смеётся), ну ладно.

– А с чем это связано было?

– Мне кажется, всё вместе навалилось: новый тренер, новые международные старты, новые постановки для меня – всё необычно, – сказала Петросян в интервью Первому каналу.