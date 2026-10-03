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«Сейчас больше всё-таки переживаний». Петросян — об участии в «челленджере» в Грузии

«Сейчас больше всё-таки переживаний». Петросян — об участии в «челленджере» в Грузии
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Трёхкратная чемпионка России, серебряный призёр турнира Trialeti Trophy — 2026 фигуристка Аделия Петросян рассказала об ощущениях от участия в соревнованиях в Грузии. Интервью было снято в выходной между короткой и произвольной программами.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

– Мне всё нравится. В принципе, всё, что было пять лет назад, – так же я гуляю, выступаю, настраиваюсь. Ничего не поменялось. Ощущаешь все эти эмоции более ярко, чем тогда. Наверное, потому что я сейчас постарше, больше мыслей в голове, просто больше думаю, наверное, о том, как выступлю, поэтому немного по-другому настрой происходит. Раньше просто выходила и делала. Сейчас больше всё-таки и переживаний внутренних и так далее. Мне нравится, когда я не переживаю. Но в то же время заметила, что если сильно нервничаю, всё равно лучше выступаю, чем когда вообще не переживаю.

– Здесь перед короткой программой как было?
– Очень сильно переживала. Прокат не был хорошим (смеётся), ну ладно.

– А с чем это связано было?
– Мне кажется, всё вместе навалилось: новый тренер, новые международные старты, новые постановки для меня – всё необычно, – сказала Петросян в интервью Первому каналу.

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