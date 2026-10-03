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Trialeti Trophy — 2026, Батуми: сколько медалей завоевали российские фигуристы

Trialeti Trophy — 2026, Батуми: сколько медалей завоевали российские фигуристы
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Сегодня, 3 октября, в Батуми, Грузия, завершился турнир Trialeti Trophy — 2026 с участием российских фигуристов. Россияне суммарно завоевали шесть медалей – четыре серебряные и две бронзовые.

В женском одиночном катании серебро завоевала Аделия Петросян с результатом 204,16 балла, бронзу – Анна Фролова (203,21).

В соревнованиях спортивных пар россияне также заняли два места на подиуме: Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали серебряными призёрами (206,31 балла), Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – бронзовыми (196,63).

В мужском одиночном катании и танцах на льду российские фигуристы завоевали по серебряной награде: Николай Угожаев показал результат 236,41 балла, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано получили от судей 178,53 балла.

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