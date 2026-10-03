«Мысли заканчивать не было». Аделия Петросян — о решении продолжать соревноваться

Трёхкратная чемпионка России, серебряный призёр турнира Trialeti Trophy — 2026 фигуристка Аделия Петросян рассказала, как и почему приняла решение продолжать соревноваться после ухода из группы Этери Тутберидзе в июле 2026 года.

– Сколько времени прошло с момента, когда ты решила продолжать выступать?

– Ну вот, наверное, всё прямо устаканилось в августе. И пока я выбиралась из травм, месяц, наверное, только-только вот прошёл.

– Как ты приняла решение продолжать? Долго думала, сомневалась или наоборот?

– Я не хотела заканчивать всё равно. Думала пропустить сезон. Но так как открыли международные соревнования, подумала, что попробую ещё побороться тогда в этом сезоне тоже. Мысли заканчивать не было.

На самом деле у меня был просто один месяц, где я должна прямо была присутствовать в университете, а всё остальное время ходила на тренировки. Просто из-за того, что как раз думала, пропускать сезон или нет, не так акцентировала своё внимание на льду.

То есть я приходила и восстанавливалась, скользила и, если мне позволяла моя нога прыгать, прыгала. Ну, понятное дело, что я пыталась и восстанавливаться, поэтому совмещала это с учёбой, – сказала Петросян в интервью Первому каналу.