«У меня, кажется, даже появились там друзья». Петросян — об учёбе в ГИТИСе

Трёхкратная чемпионка России, серебряный призёр турнира Trialeti Trophy — 2026 фигуристка Аделия Петросян рассказала о своей учёбе в университете. Летом 2026 года стало известно, что Петросян учится в Российской академии театрального искусства (ГИТИС) на балетмейстерском факультете.

«В университете мне очень нравится много необычных для меня предметов. Появились, например, народные танцы. Мы вот начали учить только выстукивание, дроби и тому подобное. То есть пока базовые только вещи. На четвёртом курсе, чувствую, будет посложнее.

Много интересного про старинные танцы, как создавался балет, как создавались костюмы для балета, как они потом усовершенствовались, – мне это всё очень интересно. Я завела новые знакомства, у меня, кажется, даже появились там друзья. И, в принципе, я больше, наверное, общалась с людьми», – сказала Петросян в интервью Первому каналу.