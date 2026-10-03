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Шестой этап Гран-при ISU среди юниоров, Любляна: результаты соревнований

Шестой этап Гран-при ISU среди юниоров, Любляна: результаты соревнований
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Сегодня, 3 октября, в Любляне, Словения, завершился шестой этап юниорской серии Гран-при ISU по фигурному катанию. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при ISU среди юниоров, Любляна. Итоговые результаты

Юноши

1. Хиро Кевтатхип (Тайланд) — 233,73.
2. Чэ Кын Ли (Южная Корея) — 228,75.
3. Таига Нисино (Япония) — 227,28.

Танцы на льду

1. Дарья Гримм и Григорий Родин (Германия) — 169,40.
2. Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман (Франция) — 164,00.
3. Анета Вацлавикова и Уильям Лиссауэр (США) — 159,05.

Девушки

1. Хана Бат (Австралия) — 198,86.
2. Лю Юйсюань (Китай) — 188,04.
3. Леандра Цимпукакис (Швейцария) — 176,19.

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