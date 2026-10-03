Лев Лазарев высказался о первой для себя победе на взрослом уровне

Победитель двух этапов Гран-при ISU, чемпион России среди юниоров фигурист Лев Лазарев высказался о своей первой победе на взрослом уровне. Сегодня, 3 октября, он уверенно выиграл чемпионат Москвы, набрав 284,52 балла.

«Завершился мой первый турнир во взрослой категории! Огромное спасибо всем за поздравления и поддержку! Спасибо тренерам за подготовку», – написал Лазарев в своём телеграм-канале.

Также Лев рассказал, что пока не знает, в каких этапах Гран-при России он примет участие.

«Хочу сообщить, что информация о моём участии в этапах Гран-при России в Казани и Красноярске больше не является достоверной. Если у меня появится новая информация о том, в каких этапах Гран-при принимаю участие, я обязательно сообщу», – отметил фигурист.