Петросян рассказала о сложностях, с которыми столкнулась после решения продолжить карьеру

Трёхкратная чемпионка России, серебряный призёр турнира Trialeti Trophy — 2026 фигуристка Аделия Петросян рассказала, с какими сложностями столкнулась после решения продолжать карьеру.

— Решение продолжать — это супер, но ты же понимала, что много сложностей будет?

– Конечно. Я знала, что будет тяжело, поэтому сейчас стараюсь не форсировать и просто иду в своём темпе. Знаю, что много недовольных есть, много обсуждений и критики, но, в принципе, рада, как сейчас у меня устроена жизнь, и просто буду стараться улучшаться. Из многих чатов, кстати, удалилась, потому что мне показалось, что для меня слишком много информации в последнее время. Но основные какие-то оставила, читаю, да, интересно всё равно мнение людей.

– А ты представляла вообще масштаб сложностей, с которыми нужно будет столкнуться именно на льду?

– Ну конечно, представляла, особенно когда я не прыгала ещё. Даже не понимала на самом деле, как будет проходить восстановление, потому что я как раз тоже во время травмы начала скидывать вес, потому что после Олимпиады, естественно, прибавила. Не понимала, как будет тело привыкать заново опять к старому весу, скажем так.

– Какие ещё сложности были?

– Ну понятно, травма, переход — сложная вещь. На самом деле, честно, очень переживала перед первой тренировкой, как она пройдёт. Ну и, так как я только-только начала восстанавливать прыжки, летала по всему льду. Не получалось у меня ничего, падала очень много, разбивалась, поэтому, в принципе, самое страшное я уже там показала всё. Потом мы начали просто работать, и как-то никогда не чувствовала, что мне некомфортно. Всё, в принципе, происходило хорошо, спокойно очень.

Я стала сейчас более самостоятельной, потому что раньше со мной всегда была мама, она со мной ходила на тренировки, на соревнования. Да везде мы были с мамой вместе, сейчас я уже сама везде. Я люблю быть самостоятельной и люблю даже, наверное, одиночество, то есть мне лучше побыть в своих мыслях, когда еду на тренировку или даже нахожусь на тренировке, мне