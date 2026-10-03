«Ситуация не выглядит патовой». Вайцеховская — о перспективах Камилы Валиевой

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о перспективах выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на соревнованиях.

«Не очень понимаю комментарии на тему Валиевой, что ей надо заканчивать карьеру, если не будет нейтрального статуса. Если бы на этом сезоне свет клином сошёлся и он был бы олимпийским или предолимпийским, тогда, безусловно, стоило бы задуматься о шансах. Сейчас же ситуация вообще не выглядит патовой.

Во-первых, статус могут восстановить. Верится в это не так чтобы сильно, но вероятность тем не менее существует. Во-вторых, может измениться ситуация и понятие нейтрального статуса отпадёт само по себе. Камиле же по-любому имеет смысл продолжать тренироваться, сушиться, восстанавливать прыжки с тем, чтобы вернуться к следующему сезону уже по-настоящему мощно: с прекрасными, подчёркивающими её уникальность программами и не на единственную квоту, что само по себе прибивает психологически, а в более комфортную соревновательную реальность.

Нет, конечно же, можно уйти. Пойти учиться, например, в какой-то серьёзный и перспективный в плане будущей жизни вуз. Но если связывать свою дальнейшую жизнь с фигурным катанием, я бы точно не советовала торопиться с уходом. Потому что это самый верный способ остаться в истории своего вида спорта никем», – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.