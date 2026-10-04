«Я максималистка с ленью». Петросян — о своём отношении к тренировкам

Трёхкратная чемпионка России, серебряный призёр турнира Trialeti Trophy — 2026 фигуристка Аделия Петросян ответила, как максимализм влияет на её карьеру.

– А максимализм вообще в целом мешает тебе больше, если взять карьеру?

– Я вот максималистка с ленью, то есть у меня прямо очень как- то уравновешенно. У меня на тренировках бывает, если тренировка пошла, а я прямо чувствую, что могу сделать, меня вообще не остановить. Но такие же дни бывают наоборот, прямо на спад сильный. Может, это и уравновешивает, что я не всё время пытаюсь сделать всё по максимуму. Нет, я пытаюсь всё сделать по максимуму, да, просто иногда состояние такое, что не получается. Сейчас мы больше работаем над тем, чтоб каждый день был просто продуктивнее, наверное. Ну, раньше тоже на максимализме шли. Уж не знаю, как правильнее сказать даже.

– А лень откуда берётся?

– Я в принципе ленивый человек (смеётся).

– Расскажи, как устроена жизнь ленивого человека.

– Ты встаёшь, надо каждый раз его заставить куда-то выйти, что-то сделать. Это тоже от периода зависит, потому что если на тренировках и в жизни всё хорошо, я даже как-то хочу выходить на лёд и просто радоваться успехам, когда получается что-то, когда программу чисто скатала. Если наступает период, когда каждый день подряд что-то не получается, уже не нравится так тренироваться. Но никогда не бывает, к сожалению, только хорошее, – сказала Петросян в интервью Первому каналу.