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Бойкова/Козловский поедут на этап ГП ISU во Франции, Чикмарёва/Янченкова — в Финляндии

Бойкова/Козловский поедут на этап ГП ISU во Франции, Чикмарёва/Янченкова — в Финляндии
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Чемпионы Европы 2020 года российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в парном катании, получили приглашение на этап Гран-при ISU в Анже, Франция. Соревнования пройдут с 23 по 25 октября. Приглашение на этап Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия, получила пара Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков. В финской столице старты пройдут с 20 по 21 ноября.

«В пятницу вечером до начала соревнований в Батуми мы получили приглашение для на тот момент первых в списке запасных Бойковой и Козловского из Франции, а также для вторых в этом списке Чикмарёвой и Янченкова – от финских организаторов», — приводит слова генерального секретаря Федерации фигурного катания на коньках России Александра Когана ТАСС.

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