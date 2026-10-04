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«Нам до сих пор никто не сказал». Бойкова — о приглашении на этап Гран-при ISU в Анже

«Нам до сих пор никто не сказал». Бойкова — о приглашении на этап Гран-при ISU в Анже
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, прокомментировала новость, что спортсмены получили приглашение на этап Гран-при ISU в Анже, Франция. Ранее об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«А нам до сих пор никто ничего не сказал. Я из этого чата узнала», – написала Бойкова в чате своего телеграм-канала.

Соревнования в Анже пройдут с 23 по 25 октября. Также российская пара Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков получили приглашение на этап Гран-при ISU в Хельсинки, Финляндия, который пройдёт с 20 по 21 ноября.

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