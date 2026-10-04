Часть российских фигуристов вылетела из Батуми с 7-часовой задержкой после Trialeti Trophy

Некоторые российские фигуристы, выступившие на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy, вылетели из Батуми, Грузия, с семичасовой задержкой рейса. Об этом сообщает ТАСС.

На «челленджере» россияне суммарно завоевали шесть медалей – четыре серебряные и две бронзовые.

В женском одиночном катании серебро выиграла Аделия Петросян, бронзу – Анна Фролова. В соревнованиях спортивных пар россияне также заняли два места на подиуме: Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали серебряными призёрами, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков – бронзовыми.

В мужском одиночном катании Николай Угожаев стал обладателем серебра. Российские танцоры на льду Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано также заняли второе место.